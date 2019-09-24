Киркорова и Пятый канал призвал к ответу лидер группы Space по иску о защите чести и достоинства

Певца, его адвоката, а также три СМИ: «Комсомольскую правду», Lifenews и Пятый канал ждет в суде французский певец и композитор, лидер группы Space Дидье Маруани. Он хочет от них 15 миллионов за новости о якобы имевшем месте вымогательстве.

О поданном иске РБК сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Адвокат Маруани Евгений Тарло уточнил, что поводом стали многочисленные интервью Киркорова в период активного конфликта с Маруани из-за песни «Жестокая любовь», в которой француз усмотрел плагиат его A Symphonic Space Dream.

В марте этого года композитор подал повторный иск на сумму 272 млн. Его первый иск на сумму 75 млн суд отклонил еще в 2016 году. Между исками были переговоры певца с композитором по поводу компенсации, на которые вместе с Киркоровым пришла полиция. Маруани увезли в отдел, где иностранец получил психологическую травму, от которой он до сих пор не может оправиться.

Французский певец требует принести ему извинения за обвинения в вымогательстве, опубликовать их в СМИ, так как это порочит его доброе имя и деловую репутацию, указал адвокат.