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Власть
24.09.2019 14:05
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СМИ: В правительство Петербурга введут несостоявшегося конкурента Беглова и главу Колпинского района

Главы комитетов по межнациональным отношениям и по внешним связям Олег Капитанов и Евгений Григорьев будут введены в правительство Петербурга. Компанию им может составить глава Колпинского района Анатолий Повелий, а место освободят председатель комтранса Александр Головин и глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

О планирующихся переменах 24 сентября пишет Znak.com. По данным издания, решение относительно Повелия еще не принято окончательно, а Рублевский и Головин после ухода из правительства, скорее всего, и вовсе покинут Смольный.

Напомним, экс-депутат Законодательного собрания Олег Капитанов был выдвинут партией в качестве кандидата на минувших выборах губернатора Петербурга. Однако впоследствии он принял предложение врио губернатора Александра Беглова занять должность главы комитета по межнациональным отношениям и снялся с выборов. Это привело к конфликту  с главой ЛДПР Владимиром Жириновским. Капитанов свое членство в партии приостановил в июне, а его мандат достался Павлу Иткину. «Я не предавал ни партию, ни Владимира Вольфовича, – заявил тогда Капитанов. – Он сам... сказал, что было бы хорошо занять пост вице-губернатора или члена правительства, оказаться в Смольном».

Анатолий Повелий возглавил Колпинский район в 2014 году, сменив Дмитрия Кобицкого. До этого он трудился в администрации Курортного района и возглавлял Зеленогорск. Слухи о том, что Повелий появится в Смольном, возникли с приходом Александра Беглова; в частности, он назывался одним из претендентов на место бывшего главы жилкома  Валерия Шияна.

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В том же 2014 году Евгений Григорьев возглавил комитет по внешним связям вместо Александра Прохоренко. До этого он служил начальником Управления международного сотрудничества ФСКН РФ.

Владимир Рублевский и Александр Головин вошли в правительство в 2016 году, после того как его покинули вице-губернатор Игорь Дивинский, председатель комитета по физической культуре Юрий Авдеев и глава администрации Красносельского района Евгений Никольский.

Информация о том, что позиции Рублевского в правительстве ослабли, появилась на фоне прошлой  снежной зимы. В комитет по благоустройству  пришла полиция и антимонопольщики, которые ранее заявили о картеле на рынке уборочного госзаказа. Проводилась проверка и в центре комплексного благоустройства, где в итоге  сменился глава. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что правоохранительные органы и комиссия Смольного должны разобраться с информацией о плохой уборке города от снега. В телеэфире, а также в других СМИ появлялась информация о том, что коммунальные службы фактически саботировали проведение работ. Чекист со стажем и кавалер ордена «За личное мужество» Александр Головин возглавил комтранс  в 2015 году. Сейчас комитету предстоит масштабная реформа общественного транспорта.

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