Британский суд признал приостановку работы парламента незаконной

Верховный суд королевства назвал неконституционной инициированную премьером Борисом Джонсоном приостановку работы британского парламента почти на месяц.

«Приостановка произошла в совершенно исключительных обстоятельствах <...> Парламент, и в частности Палата общин, в качестве избранных представителей народа имеют право голоса при осуществлении этих изменений. <...> Никаких оправданий для принятия мер с таким эффектом не было представлено суду», – цитирует 24 сентября заявление председателя верховного суда Леди Хейл газета The Guardian.

Слушания по делу проходили три дня. За отмену решения премьера выступали 79 парламентариев.

Ранее премьер Борис Джонсон попросил Елизавету II на месяц приостановить работу парламента. По его словам, парламентариям необходимо решить вопрос с внутриполитической программой и Brexit. Оппозиция, в свою очередь, считает, что Джонсон хочет не дать им обсудить условия выхода из союза.