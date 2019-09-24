Хабиб Нурмагомедов выступит на «Газпром Арене»

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о возвращении в Петербург. Как сообщил 31-летний боец, 5 октября он выступит на «Газпром Арене» в рамках Synergy Global Forum.

Ожидается, что Нурмагомедов расскажет участникам форума, как оставаться непобежденным бойцом. «Увидимся там, будет много интересного», – пообещал боец.

Напомним, что в сентябре Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным российским пользователем Instagram, обойдя певицу и телеведущую Ольгу Бузову по количеству подписчиков. На данный момент у Нурмагомедова уже больше 17 млн подписчиков.

Резкий рост подписчиков Хабиба Нурмагомедова произошел из-за его победы над американцем Дастином Порье 7 сентября. Российский боец победил удушающим приемом в 3 раунде. Теперь на его счету 28 побед в 28 поединках.