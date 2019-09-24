Возвращение лжеминёров поддержали телефонные хулиганы. Досталось школе рядом с «Беговой»

Анонимная угроза выгнала из-за парт учеников школы №601 в Приморском районе города. Вспомнившие о Петербурге почтовые «террористы» в этот раз ни при чём, о взрывоопасности предупредили по телефону.

Об эвакуации школы на Приморском проспекте, 143, около половины первого часа дня 24 сентября сообщили в соцсетях. По информации «Фонтанки», прервать занятия в экстренном порядке пришлось ещё до полудня после тревожного звонка. Проблемы 601-й школе обещал мужской голос.

Проверка здания закончилась в 13.20. На месте работали полиция, специалисты ОМОН Росгвардии, была привлечена служебная собака.

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Лжеминёры, в конце прошлого учебного года терроризировавшие соцобъекты, учебные и торговые заведения города, напомнили о себе накануне. Письма о пластиковой бомбе без запаха прочитали в четырёх школах Красносельского и Калининского районов. В электронном адресе был привычно упомянут Путин, IP в этот раз зарегистрирован в Сан-Франциско. Эвакуировали без малого 4 900 человек, ничего взрывоопасного не нашли.

Ранее «Фонтанка» писала, что за «тематической» рассылкой могли стоять недавние школьники из России и Украины, а сами лжеминирования – возможный побочный эффект конфликта между двумя группами «майнкрафтеров» и вероятной попыткой на одну из них бросить тень.