Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушившем границу Су-34

Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении границы российским самолетом, подчеркнув, что воздушное судно летело над нейтральными водами Балтийского моря и никаких претензий не было.

Ранее в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу балтийской республики.

"Двадцать третьего сентября самолет ВКС России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", – говорится в сообщении. В российском военном ведомстве подчеркнули, что "никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось".

"Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", – добавляется в сообщении.

Отмечается, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, "что подтверждено средствами объективного контроля".