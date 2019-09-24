Семь случаев перегрузок шасси Sukhoi Superjet 100 выявили авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя

Авиаперевозчик и сибирский аэропорт выпустили совместное заявление, где рассказали о проверке после случаев превышения ограничений вертикальных перегрузок у самолетов SSJ-100.

«Мы очень внимательно отнеслись к семи случаям повышения показателя вертикальных перегрузок на шасси нескольких воздушных судов RRJ-95 (сертификационное название самолета SSJ-100), эксплуатирующихся авиакомпанией «Ямал» и выполнявших взлетно-посадочные операции на ИВПП аэропорта Новый Уренгой. Отметим, что, хотя показатели не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси», – цитирует 24 сентября заявление ТАСС.

Ространснадзор уже провел внеплановую проверку, которая не показала никаких нарушений транспортной безопасности при использовании искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя. Для дальнейшего изучения ситуации будет создана специальная рабочая группа, куда войдет и производитель лайнеров АО «Гражданские самолеты Сухого».