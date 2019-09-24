«Ответ должен быть жестким». Обе палаты Федерального собрания и Кремль негодуют после отказа в визах членам делегации РФ в ООН

И в верхней палате Федерального собрания России, и в нижней резко раскритиковали решение властей США отказать в визах целому ряду парламентариев, которые должны были представлять Россию на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Конечно, ответ должен быть жестким, поскольку американцы, с одной стороны, говорят о готовности пытаться наладить отношения, а здесь вот такое (поведение)», – заявил «Интерфаксу» первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Джабаров подчеркнул, что российская делегация едет в США «не в гости, а едет работать на международной площадке». «Они едут туда не по приглашению американского ведомства или Госдепа, они едут работать в штаб-квартиру ООН, а их не пускают. Это нонсенс», – сказал сенатор.

Вашингтон нарушил международные обязательства, который взял на себя, согласившись на размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, заявил в свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«Ответные действия России должны быть максимально жесткими, надо напомнить нашим американским партнерам, что речь идет не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи, это совершенно разные мероприятия», - сказал «Интерфаксу» член фракции «Единая Россия».

Толстой предлагает отказать в аккредитации в России тех дипломатов США, которые «не разобрались в этих тонкостях».

О необходимости жесткой реакции и со стороны России, и со стороны ООН, заявляют и в Кремле.

«Конечно, ситуация весьма и весьма тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства. Вашингтон не имеет права отказывать в выдаче виз официальной делегации, делегации российской, которая отправляется на Генассамблею ООН, потому что речь в данном случае не идет о двусторонних отношениях, речь идет об обязательствах США, – сказал РИА Новости пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. – Наши дипломаты работают, и американский посол приглашен, и в Вашингтоне наше посольство принимает меры».

МИД России выразил протест заместителю главы дипмиссии США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Отказ в визах он назвал «беспрецедентным» и «совершенно неприемлемым шагом».

Американские визы не получили десять членов российской делегации, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев.