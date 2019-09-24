Сенцов готов пожать Путину руку

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, заявил, что готов пожать руку российскому президенту ради освобождения удерживаемых в РФ украинских граждан.

«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», – цитирует 24 сентября заявление вернувшегося на Украину в рамках обмена Сенцова «Лента.ру».

Он также заявил, что будет добиваться прекращения войны в Донбассе и возвращения на родину удерживаемых в РФ украинцев.

Напомним, Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. 7 сентября Россия и Украина обменялись заключёнными по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, фигуранты дела о терроризме в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко и другие. Россия получила журналиста Кирилла Вышинского, обвинённого Киевом в госизмене, свидетеля по делу о крушении рейса MH17, «начальника ПВО ДНР» Владимира Цемаха и ещё 30 мужчин и трёх женщин.