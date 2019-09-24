«В Америке бы застрелили»: Дмитрий Песков заявил, что с фигурантами «московского дела» поступают гуманно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил первокурсникам Высшей школы экономики, что фигуранта «московского дела» Сергея Абаничева, которого арестовывали за то, что он якобы бросил в полицейского бумажный стакан, за аналогичный поступок «в Америке бы застрелили выстрелом в голову». Расшифровка выступления появилась в группе «ВКонтакте» Pzhalsta 24 сентября.

«Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Вы поймите, что его в Америке бы застрелили выстрелом в голову. Понимаете, без суда, без следствия. И полицейский получил бы за это награду. Ну неужели вы этого не понимаете? Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. Ну нельзя. Это закон», – рассказывал пресс-секретарь президента.

По мнению Пескова, в России всё гуманнее, гражданам нужно просто понимать правила и соблюдать их.

«У нас, может, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и в Канаде застрелят к чёртовой матери. За стаканчик, за газету брошенную. Ну, закон. Тем более на несанкционированной акции. Такая жизнь. Закон надо знать», – объяснил он.

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По словам Пескова, он не может оценивать действия следствия, поскольку он «работает на это государство» и делает всё возможное, «чтобы виновные всегда получили своё наказание, невиновные – всегда вышли из тюрьмы или никогда не были осуждены».

Задержанные летом 2019 года на московских акциях протеста против недопуска на выборы 8 сентября независимых кандидатов получили широкую общественную поддержку. Менеджера по продажам Сергея Абаничева и члена «Яблока» Валерия Костенка, которого обвиняли в том, что он бросал бутылки в силовиков, отпустили 3 сентября. Другим участникам акции повезло меньше: Данила Беглец, потянувший полицейского за руку, получил два года колонии, Ивану Подкопаеву, Кириллу Жукову, из-за действий которого силовику было «неприятно», дали по три года. Сроки не меньше получили и другие участники, в том числе Евгений Коваленко – три с половиной года, Константин Котов – четыре года колонии. За фигурантов вступился президентский совет по правам человека. С требованием пересмотреть приговоры выступили IT-специалисты, врачи, учителя, студенты и даже священники. В защиту актёра Павла Устинова обращения записывали культурные деятели: после такого резонанса его отпустили на подписку о невыезде до рассмотрения апелляции.