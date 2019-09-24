Новоселы сбивают историческую плитку в парадном дома Эрлиха на Зверинской
Жильцы нескольких квартир дома №18 на Зверинской улице в Петербурге затеяли ремонт в парадном, в ходе которого уничтожают напольное покрытие из метлахской плитки. Об этом «Фонтанке» рассказала одна из обитательниц дома.
По ее словам, ремонт в парадном начали жильцы трех квартир – по своей инициативе и на собственные средства. Других обитателей дома возмутило, что в ходе работ была сбита метлахская плитка.
По словам главы совета дома Кирилла Гоголинского, энтузиасты ремонта не стали утруждать себя организацией общедомового собрания собственников и получением согласия не менее 2/3 от общего числа голосов всех владельцев помещений. Якобы на ремонт сбросились более половины квартир в парадном.
«Собственники были оповещены, что такие работы будут проводиться», – заявил он, добавив, что информацию жильцы могли почерпнуть из объявления, которое появилось на доске в парадном 21 сентября. Решение, уточнил Гоголинский, принял совет дома. Звонки и претензии по факту работ, утверждает он, ему не поступали.
При этом глава совета дома уверен, что ни плитка, ни сам дом не являются историческими. Это не соответствует действительности, так как в Петербурге все здания, возведенные до 1917 года, относятся к исторической застройке и защищены законом. Дом Эрлиха на Зверинской был построен в 1910 году.
Справка:
Дом по адресу Зверинская улица, 18 возвели в 1910 году по проекту инженера-архитектора Александра Эрлиха. Здание представляет собой образец модерна.