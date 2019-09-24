Новоселы сбивают историческую плитку в парадном дома Эрлиха на Зверинской

Жильцы нескольких квартир дома №18 на Зверинской улице в Петербурге затеяли ремонт в парадном, в ходе которого уничтожают напольное покрытие из метлахской плитки. Об этом «Фонтанке» рассказала одна из обитательниц дома.

Фото: Елизавета Попивчак

По ее словам, ремонт в парадном начали жильцы трех квартир – по своей инициативе и на собственные средства. Других обитателей дома возмутило, что в ходе работ была сбита метлахская плитка.

По словам главы совета дома Кирилла Гоголинского, энтузиасты ремонта не стали утруждать себя организацией общедомового собрания собственников и получением согласия не менее 2/3 от общего числа голосов всех владельцев помещений. Якобы на ремонт сбросились более половины квартир в парадном.

«Собственники были оповещены, что такие работы будут проводиться», – заявил он, добавив, что информацию жильцы могли почерпнуть из объявления, которое появилось на доске в парадном 21 сентября. Решение, уточнил Гоголинский, принял совет дома. Звонки и претензии по факту работ, утверждает он, ему не поступали.

Реклама



При этом глава совета дома уверен, что ни плитка, ни сам дом не являются историческими. Это не соответствует действительности, так как в Петербурге все здания, возведенные до 1917 года, относятся к исторической застройке и защищены законом. Дом Эрлиха на Зверинской был построен в 1910 году.