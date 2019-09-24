«Посадки сбить протест не помогут, иначе это не протест». Экс-губернатор Никита Белых дал интервью из колонии

Никита Белых рассказал об отношениях к протестам, арестам и срокам для оппозиции и своих планах на будущее. По мнению политика, власть и дальше «будет закручивать гайки».

Бывший губернатор Кировской области, ныне отбывающий наказание за взятку в рязанской колонии, дал интервью издателю портала 7х7. Никита Белых выразил отношение к протестам и предположил, что власть будет «закручиваться гайки» с редкими моментами «пуска пара» по не самым значимым темам. По мнению экс-чиновника, массовые посадки оппозиции сбить протест не могут, в противном случае это не протест.

О планах на будущее Белых ответил не слишком подробно. По его словам, после выхода из колонии он намерен заниматься общественной деятельностью. О политической или правозащитной активности пока не задумывался.

Опальный политик однозначно ответил, что тюрьма ничему научить не может, во всяком случае, взрослого сформировавшегося человека. Напоследок он попросил уделять больше внимания тем, кто находится в местах лишения свободы.

Реклама



«Просьба — больше задумывайтесь о тех, кто находится в местах лишения свободы. Обо мне не надо — я сам решаю существующие проблемы и сам устраиваю свою жизнь. Есть много других людей, кто нуждается в помощи и поддержке. Далеко не все из них преступники», – пожелал Никита Белых.

Неделю назад часть имущества осужденного экс-губернатора была выставлена на аукцион. Среди лотов – автомобиль Nissan Patrol 2011, который Белых использовал в качестве служебного, отказавшись от правительственной машины.

Бывший глава Кировской области был осужден в начале 2018 года по делу о взятках от предпринимателей на общую сумму в 600 тысяч евро за покровительство Нововятской лесной компании и Лесохозяйственной управляющей компании (УК «Лесхоз»). Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам, а также к штрафу в размере 48,2 млн рублей.