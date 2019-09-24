Тоннель на Кронштадт заблокировал «перевертыш». Подъезды к нему - авария с грузовиком, где один человек пострадал

Иномарка поочередно стала участницей двух ДТП. Ее водителя, решившего выйти из салона на оживленную КАД, увезли в реанимацию.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, первое столкновение произошло около 11 утра. На внутренней части КАД в 100 метрах от съезда на Московское шоссе столкнулись «Лада» и «Митсубиси». 48-летний водитель последней вышел, чтобы осмотреть повреждения, когда сзади на иномарку, а потом и на него совершил наезд МАЗ. Водитель «Митсубиси» получил тяжёлые травмы.

А в 10.30 на 18 километре КАД столкнулись «Мазда» и «Жигули», двигавшихся в попутном направлении. После столкновения отечтсевнная легковушка перевернулась. Это видно на видео очевидцев.

По данному факту проводится проверка.