Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"

Минобороны РФ опубликовало видеозапись первого пуска крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч", который сейчас проходит модернизацию.

Как утверждают представители Минобороны, ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 километров в Японском море. "Смерч" сопровождали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.

Ранее МРК выполнил стрельбу из новой корабельной универсальной 76-миллиметровой автоматической пушки АК-176МА и модернизированной 30-миллиметровой шестиствольной автоматической корабельной артустановки АК-630.

Модернизация корабля ведется Северо-Восточным ремонтным центром на Камчатке и центром судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. В рамках нее МРК, ранее оснащенный ракетным комплексом "Малахит", был перевооружен на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснащен новой артиллерией.