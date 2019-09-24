В домах 2-го этапа ЖК «Континенты» доступна ипотека от 4,5% годовых

ГК «КВС»

Дома 2-го этапа жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Петербурга рядом с метро «Парнас», аккредитованы банком «Возрождение».

Теперь покупателям доступны одни из самых интересных условий по программе Семейной ипотеки со ставкой от 4,5% годовых на весь период кредитования. Госпрограммой Семейной ипотеки могут воспользоваться заемщики, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился (или родится) второй и последующий ребенок. Первоначальный взнос по программе составит от 20% от стоимости квартиры. Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 12 млн рублей, срок кредита – от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе Семейная ипотека можно ознакомиться на сайте https://www.vbank.ru

Ставка для остальных категорий заемщиков начинается от 8,85% годовых. Такие условия доступны при первоначальном взносе от 20% и сумме кредита от 300 тыс рублей до 30 млн рублей. Возможно оформление жилищного кредита с первым взносом от 10%. Ставка в этом случае составит от 9,1%. В качестве первого взноса банк принимает средства материнского капитала. Срок кредитования от 3 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе Семейная ипотека можно ознакомиться на сайте https://www.vbank.ru

Напомним, на сегодняшний день ипотеку на квартиры в домах 2-го этапа ЖК «Континенты» предлагают более пятнадцати банков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Санкт-Петербург, Россельхозбанк, Газпромбанк, Дом.рф и другие. Возможно приобретение квартиры в рассрочку от застройщика, а также по программе «Квартира в зачет».

Жилой комплекс «Континенты» возводится вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и в 500 метрах от Шуваловского парка – живописного места для прогулок и спорта. В составе проекта – шесть корпусов, подземный паркинг с доступом на лифте, своя торговая галерея, благоустроенный закрытый двор и детский сад на 150 малышей. Возведение комплекса ведется в три очереди. В продаже – две из них. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на сентябрь 2021 года, второй очереди – на сентябрь 2022 года.

Квартиры в ЖК «Континенты» передаются владельцам в полной чистовой отделкой уровня «комфорт+». Ряд лотов также предлагается уже со встроенными кухнями. Стоимость квартир начинается от 2,28 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г., ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г., ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г., ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г., АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г., АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354, АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.