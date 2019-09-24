«GTA в реальной жизни». Американец на машине разгромил торговый центр

В американском городе Шаумбург молодой водитель на внедорожнике «Шевроле» въехал через кафе в торговую галерею Woodfield Mall, после чего ездил по центру, круша магазины.

«Сначала водитель протаранил боковой вход в магазин Sears на восточной стороне торгового центра возле кафе Rainforest [днем 20 сентября]. После этого 22-летний мужчина за рулем своего внедорожника таранил один магазин за другим, пока его не остановили. Его задержали сами покупатели при поддержке двух полицейских. Он арестован», – сообщает издание Chicago Sun Times со ссылкой на полицию.

В результате ЧП трех человек доставили в больницу. У них, как заверили медики, «незначительные травмы». Еще четверым врачи оказали помощь на месте.

Видео произошедшего попало в Интернет. Очевидцы описывают случившееся как «GTA в реальной жизни». Полиция уже исключила версию теракта.