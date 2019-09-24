В Ленобласти задержали заслуженного тренера. В уроках самообороны увидели интим

Тренер по спортивным единоборствам задержан в областном Светогорске. Виктора Пестова, около 30 лет преподававшего детям навыки самообороны, подозревают в надругательстве над ребёнком, которому не было и 14 лет. Преступление якобы совершалось неоднократно.

По информации 47news, за 67-летним тренером местного Детско-юношеского центра творчества пришли в его квартиру 23 сентября. Две недели назад на педагога в СК заявил отец мальчика 2005 года рождения. Якобы Пестов домогался до ребенка в течение длительного периода времени – с июля по сентябрь 2017 года и с сентября по март 2019-го.

«На обысках у Пестова были изъяты ноутбук, смартфон, флеш-карты, рабочая тетрадь и якобы фаллоимитатор», – пишет издание.

Заслуженный тренер боевых искусств России, мастер боевого самбо и обладатель седьмого дана черного пояса по каратэ ДзюКАдо обосновался в Выборгском районе Ленобласти после 20 лет службы в Вооружённых силах. Выпускник Высшего военно-командного училища ВВ МВД СССР имени Кирова принимал участие в обеспечении безопасности Олимпиады-80 Москве, в составе специальных подразделений ВВ МВД СССР.

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Его воспитанники в Светогорске становились чемпионами и призерами не только российских, но и мировых соревнований. Сегодня его ученики выступают в профессиональных направлениях М-1 (ММА) и грэпплинге.

На муниципальных выборах, прошедших в сентябре текущего года, Пестов баллотировался как самовыдвиженец в местный Совет депутатов, но потом снял свою кандидатуру.