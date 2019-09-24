Европейский суд отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, наложенные на него в 2018-2019 годах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"Решение Европейского суда от 24.09.2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 гг. является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В. Ф. Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине, так в Европейском союзе", – написал Кирасир.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. 26 февраля Оболонский суд сообщил, что защита Януковича подала 5 апелляций на приговор. 5 марта Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения. Во внесении исправлений в текст приговора Оболонский суд отказал.