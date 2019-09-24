Прокуратура просит пересмотреть решение по участнику «Нового величия» Ребровскому. Он признал вину, но изменил показания в суде

Московский городской суд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».

Об этом «Фонтанке» 24 сентября сообщил адвокат активиста Иван Сустин. По его словам, надзор добивается отмены назначенного наказания в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения.

Павел Ребровский заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Фигурант признал вину и рассчитывал на условный срок. Прокуратура запросила для него четыре года в колонии, суд назначил 2,5 года. Выступая на последующих заседаниях уже в качестве свидетеля, Ребровский заявил, что радикальную деятельность «Нового величия» на допросах придумал следователь, а сам он дал показания под давлением.

По словам адвоката, рассмотрение представления назначено на 8 октября. В Мосгорсуде пока не готовы подтвердить информацию.