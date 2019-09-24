Прокуратура просит пересмотреть решение по участнику «Нового величия» Ребровскому. Он признал вину, но изменил показания в суде
Московский городской суд рассмотрит апелляционное представление прокуратуры на приговор Павлу Ребровскому, получившему 2,5 года колонии за участие в экстремистском сообществе «Новое величие».
Об этом «Фонтанке» 24 сентября сообщил адвокат активиста Иван Сустин. По его словам, надзор добивается отмены назначенного наказания в связи с тем, что Ребровский нарушил условия досудебного соглашения.
Павел Ребровский заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Фигурант признал вину и рассчитывал на условный срок. Прокуратура запросила для него четыре года в колонии, суд назначил 2,5 года. Выступая на последующих заседаниях уже в качестве свидетеля, Ребровский заявил, что радикальную деятельность «Нового величия» на допросах придумал следователь, а сам он дал показания под давлением.
По словам адвоката, рассмотрение представления назначено на 8 октября. В Мосгорсуде пока не готовы подтвердить информацию.
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.