«Вали его!» Беспорядочную стрельбу по прохожим в Петербурге сняли на видео

Жители новостроек на Кременчугской улице стали свидетелями беспорядочной стрельбы, при которой могли пострадать обычные прохожие. «Шутер» с фамилией Храбров должен благодарить того, кто ему сломал нос и тем самым слегка сбил прицел.

Как сообщили «Фонтанке» жители Кременчугской 24 сентября, к выходящим во дворы жилкомплекса «Царская столица» их привлекла матерная ругань. «Парни шли вдоль машин, громко бранились, в руке одного из них виднелся пистолет. Он заметил случайного прохожего, начал орать еще громче, направил ствол и выстрелил», – рассказали они.

Случайный прохожий вовремя спрятался за углом дома. Парочка с пистолетом перешла на трусцу и почти настигла других мужчин – вероятно, тех, кого искали.

Стрелком оказался 30-летний безработный петербуржец Дмитрий Храбров. На Кременчугской он выпустил из травматического пистолета девять пуль. Полицейские наряды задержали его в разобранном состоянии. В уличной драке Храброву сломали нос, по голове тоже крепко досталось. Возможно, поэтому меткость ему изменила. Цели достигли две пули – в палец и плечо потерпевшего. Его доставили в Мариинскую больницу и после осмотра и оказания первой помощи отпустили. Во вторую потенциальную жертву пули не попали.

Реклама



Свои навыки владения оружием Храбров оттачивает на пейнтболе, следует из его аккаунта в соцсетях. Его девиз по жизни: «Я должен сделать все возможное, чтобы Господь сделал невозможное».

После стрельбы Храброва увезли в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК «Хулиганство» и избрала ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2013 году в Дзержинский райсуд Петербурга поступало уголовное дело в отношении Храброва, обвинявшегося в насилии над сотрудником правоохранительных органов и его оскорблении. Дело по статьям 318 и 319 УК было прекращено в связи с примирением сторон.