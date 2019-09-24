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Общество
24.09.2019 12:24
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«Молодёжь привозит с собой частичку культуры и частичку проблем». Ректор УрГЭУ объяснил, зачем следит за студентами в соцсетях

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин объяснил слежку в соцсетях за студентами. Руководитель вуза в Екатеринбурге расставил точки над i в своём видеообращении, опубликованном 23 сентября на канале вуза в YouTube. 

В течение 13 минут Силин рассказывает, как поручает следить за молодыми людьми в Интернете. Всё это делается, чтобы оградить их от сект, радикального ислама, экстремизма, наркотиков и «других отрицательных явлений», под которыми, очевидно, понимается и ЛГБТ-движение.   

«Живя в реальном мире, мы вынуждены мониторить и социальные сети. Если хотите, каждый университет должен создать у себя такую систему. Молодежь приезжает отовсюду, и привозит с собой и частичку культуры, и частичку проблем», – объяснил ректор. 

По словам Силина, в случае со студентом нетрадиционной ориентации тревогу сперва забили другие учащиеся, а затем и родители. Они заявили, что один из подопечных вуза продвигает свои убеждения и ценности. 

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«Я как ректор считаю, что это недопустимо. У каждого могут быть свои особенности, есть свои интересы. Но это не означает, что свои особые интересы, склонности или отклонения надо навязывать другим. Я бы очень просил не присоединять к своим проблемам университет, не считать, что кто-то дал вам право продвигать свою приверженность к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации, либо с радикальными течениями, связанными с экстремизмом, наркотиками, суицидом и так далее. Если у вас есть какие-то особенности — они ваши. Вы пришли учиться, вы и учитесь, а мы вам будем помогать», — говорит глава УрГЭУ в обращении.

Скандал, связанный с политикой университета, прогремел неделю назад. Издание ЕАН написало, что из вуза хотят отчислить студента после того, как выяснилось, что тот состоит в ЛГБТ-группах. Администрация УрГЭУ позднее опровергла информацию об отчислении. 

 

 

 

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