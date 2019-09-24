Made in USA: Apple будет собирать компьютеры в Техасе вместо Китая

Корпорация Apple 24 сентября сообщила, что ее обновленный компьютер Mac Pro будет производиться в Остине, штат Техас, а не в Китае.

Как говорится в специальном релизе компании, новый компьютер будет включать компоненты, спроектированные, разработанные и изготовленные более чем дюжиной американских компаний в Аризоне, Мэн, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Техасе и Вермонте. Таким образом Apple выполняет взятые обязательства инвестировать 350 миллиардов долларов в экономику США к 2023 году.

«Мы глубоко верим в силу американских инноваций. Вот почему каждый продукт Apple спроектирован в США и состоит из деталей из 36 штатов, что обеспечивает 450000 рабочих мест американскими поставщиками, и мы собираемся продолжать расти в Америке», – заявил Тим Кук, генеральный директор Apple.