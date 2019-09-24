Большинство россиян этим летом смогли отдохнуть только дома или на даче

Более 30% граждан России провели каникулы или отпуск дома, а еще около 30% смогли выехать на дачу. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Летом треть россиян (33%) были на каникулах, в отпуске, но отдыхали дома, 27% отдыхали на даче или на садовом участке, 11% ездили в другой город России, 6% отдыхали в Краснодарском крае, 8% ездили за границу, 4% отдыхали в Крыму», – цитирует 24 сентября директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина РИА Новости.

Согласно опросам, россияне в среднем планировали потратить на отдых 43 тысячи рублей на одного человека, однако в реальности сумма оказалась около 34 тысяч рублей.

Большинство опрошенных (37%) предпочитают активный отдых, на процент меньше (36%) высказались за посещение дачи, а 30% предпочли бы просто остаться дома.