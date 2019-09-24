Тигр напал на охотников в Хабаровском крае. Человек и зверь погибли

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те нечаянно вышли на место, где зверь доедал добычу. Встреча закончилась плачевно для обеих сторон.

Столкновение произошло в бассейне реки Сукпай в 37 км от одноименного посёлка. По предварительным данным, отец и сын причалили к берегу, чтобы посмотреть кедровые орехи, но наткнулись на тигра, который сидел с убитой косулей. Животное накинулось на безоружного мужчину, второй его застрелил.

Как 24 сентября сообщили представители некоммерческой организации «Амурский тигр», которая изучает и сохраняет этот вид, человек скончался в больнице от полученных травм. Тушу зверя отправили на экспертизу, это поможет восстановить детали происшествия.

Амурский тигр предпочитает жить в долинах рек и в лесах, около 95% популяции обитает в Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области. В 2010 году Министерство природных ресурсов и экологии составило «стратегию сохранения» этого вида. Одна из главных целей – минимизировать вмешательство человека, который становится причиной гибели хищника в 80% случаев.

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