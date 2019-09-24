В Германии похмелье признали болезнью

Суд во Франкфурте принял решение приравнять похмелье к болезни в деле против производителя пищевой продукции, которая якобы помогает при постинтоксикационном состоянии.

«Под болезнью следует понимать даже небольшие или временные нарушения нормального состояния или нормальной жизнедеятельности организма», – цитирует 24 сентября решение суда BBC.

Дать дефиницию постинтоксикационному состоянию судьи были вынуждены из-за иска в отношении компании, производящей средства против похмелья. Истец настаивал, что заявление производителя напитков и порошков о медицинских свойствах продукции противоречит закону.

Суд постановил, что «информация о пищевом продукте не может приписывать какие-либо свойства для предотвращения или лечения заболеваний человека или создавать впечатление такого свойства».

Вердикт был вынесен через несколько дней после открытия пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.