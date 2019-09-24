«Предметно и мощно». Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет предметной и «мощной». Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що його зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде продуктивною.

Детальніше: https://t.co/pC4sxEDSeP pic.twitter.com/N21VD9jV3a — Офіс Президента (@APUkraine) 24 сентября 2019 г.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужна поддержка США. «Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — сказал он в Нью-Йорке во время встречи с представителями украинской общины в США.

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Кроме того, он выразил надежду, что встреча лидеров так называемой «нормандской четверки» состоится в ближайшее время.

«Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал он.

Накануне, 23 сентября, Трамп заявил, что ожидает от встречи с Зеленским «больше честности», передавал «Интерфакс-Украина».

Ранее газета The Washington Post сообщала, что президент США пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его сын Хантер был главой частной украинской газовой компании Burisma Group. Издание отмечало, что расследование могло бы нанести ущерб Байдену, который объявил в апреле об участии в выборах президента США в 2020 году.

Трамп на своей странице в Twitter назвал сообщения в СМИ о якобы оказываемом давлении им на Зеленского сфабрикованными.

Сам Джо Байден потребовал от Белого Дома опубликовать стенограмму беседы американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает издание The Hill, Трамп впоследствии заявил, что обсудит обнародование деталей разговора с Зеленским.