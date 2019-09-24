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Происшествия
24.09.2019 11:42
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В поезде Петербург — Любань избили юного пассажира. Он не так посмотрел на иностранца

Поездка на электричке закончилась травмой головы и сломанным носом для петербургского подростка. На больничную койку его отправил ранимый пассажир, не стерпевший косого взгляда в свою сторону. К раскаянию юношу подталкивали пистолетом, извинения выбивали кулаками.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западной транспортной полиции 24 сентября, четыре дня назад правоохранители задержали 18-летнего гражданина ближнего зарубежья по подозрению в хулиганской выходке в вагоне пригородного поезда Петербург — Любань. Его искали с 1 сентября, когда из вагона электрички, которая только отошла от Московского вокзала, медики забрали избитого подростка из Колпино. 

«Злоумышленник решил проучить 16-летнего подростка за «косой взгляд». Он, повалив юношу на пол, достал пистолет и угрожающим тоном потребовал извинений», – рассказали в пресс-службе. 

Экзекуцию попытался остановить случайный свидетель, но ранимый иностранец в ответ пригрозил проучить и его. Юношу доставили в больницу с сотрясением мозга, сломанным носом, россыпью синяков и ушибов. Преступник успел сбежать. 

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Как уточнили в транспортной полиции, подозреваемый арестован, в прошлом он уже был судим за грабёж и разбой. Не исключено, что к уголовному делу о хулиганстве добавят дело по статье об угрозе убийством. Вопрос о его возбуждении решается. 

 

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