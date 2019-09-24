Скончался найденный с огнестрельным ранением мэр Новокуйбышевска

Ушедший в отставку мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин скончался на операционном столе.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича. Информация о времени и месте прощания будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении администрации города от 24 сентября.

За год, что 57-летний мужчина занимал кресло главы города, он проболел несколько месяцев.

По информации источников 63.ru, знакомых с ситуацией, у Владимира Фомина была болезнь сердца. Он перенес несколько операций и якобы даже проходил лечение в Германии. 23 сентября депутаты рассмотрели его заявление об уходе.

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Как отмечает издание, чиновник был достаточно состоятельным человеком. Судя по декларации, которую он публиковал еще будучи мэром, за 2018 год мужчина заработал 5 млн рублей. В его собственности находились земельный участок площадью 643 кв. метра, 1/3 квартиры площадью 100,9 кв. метра и квартира площадью 92,1 кв. метра. Жил он в доме с собственным причалом.

Также Владимир Фомин владел автомобилем ВМW Х6М 2013 года выпуска, двумя квадроциклами Commander XT1000EFI и Arctic Cat 650 V2FIS 4*4, снегоходом Arctic Cat, моторной лодкой Buster L, плавательным средством «Майский», двумя автомобильными прицепами.