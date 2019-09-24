«Возмутительная акция». Российская делегация в ООН осталась без американских виз

Десять российских дипломатов не получили документы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН», – цитирует 24 сентября заявление председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева РИА Новости.

По его словам, российская сторона расценивает произошедшее как «возмутительную акцию, не имеющую объяснений и оправданий».

В российском МИД заявили, что поведение американской стороны – это невыполнение международных обязательств. «Ряд членов официальной российской делегации не получил американскую визу для участия в ГА ООН. Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию», – сообщила ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров намерен поднять эту тему во время переговоров с американским госсекретарем Майком Помпео.

При этом депутат Госдумы Леонид Слуцкий заверил в комментарии ТАСС, что не полетит в Нью-Йорк «по собственной инициативе».