Въехать в Кронштадт через КАД не получится. В тоннеле авария

Тоннель на КАД на Кронштадт встал. Очевидцы засняли пробку, начинающуюся за километр от въезда на остров.

О том, что на кольцевую под судопропускными сооружениями в Кронштадте не въехать, сообщают около 11 утра 24 сентября автомобилисты в сообществе «Мегаполис». Если дорога на Котлин забита, то обратно — пустынна.

скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты

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В ГИБДД «Фонтанке» подтвердили, что в тоннеле произошла авария, сейчас на место для разбора направлены наряды дорожной полиции.