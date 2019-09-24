Питбуля «в угаре» выбросили с балкона на Гражданке. Животное спасли неравнодушные люди

Ночной полет собаки с четвертого этажа в Калининском районе Петербурга стал уголовным делом. Щенок питбуля упал недобровольно: в роковой путь его отправила недобрая человеческая рука.

О возбуждении уголовного дела ГУ МВД по городу и области сообщает 24 сентября. Полицию к дому №107/2 по Гражданскому проспекту в час ночи 21 сентября вызвали очевидцы, сообщившие о падении животного с четвертого этажа.

«Сотрудники полиции в ходе проверки установили владелицу животного, 39-летнюю гражданку. По ее словам, в ее квартиру, где она проживает со своим супругом, пришел знакомый — 35-летний мужчина, который и выкинул собаку с балкона», – отметили в пресс-службе.

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Там добавили, что увечья задокументировали в ветеринарной клинике, после чего и было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Предполагаемый живодер уже побывал в отделе полиции, он отпущен под обязательство о явке.

Больше эмоций добавляет рассказ в группе «АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам» «ВКонтакте». Щенка сбросили с высоты «в пьяном угаре», утверждает автор поста. Он же продолжает: полицию вызывала не хозяйка, не она же увезла пострадавшего в клинику. Еще одна неравнодушная душа купила корм.

«Друзья, всем миром мы сейчас спасаем малыша и начинаем искать ему дом. Ему 4 месяца! А у него уже покалечена душа, сломана лапка, пока неизвестно, что с ребром...» – говорится в паблике.

Пользователи отмечают: пес был в очень тяжелом состоянии, но выкарабкался.