В Петербурге к зиме заготовили 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн крошки

В Смольном рассказали, чем будут посыпать петербургские дороги предстоящей зимой. На улицы выгонят более 1200 единиц техники.

О подготовке к зиме говорили 24 сентября на заседании правительства. Заготовлено 42,8 тысяч тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Предполагается, что управляющие и подрядные организации задействуют около 650 дорожных и самоходных уборочных машин, более 600 средств малой механизации. В случае обильных снегопадов в аренду будут брать дополнительную технику.

Ранее комитет по благоустройству в ходе "нулевых чтений" бюджета запросил порядка 5 млрд рублей дополнительно на содержание городских дорог. Как рассказал глава комитета Владимир Рублевский, к 9,2 млрд рублей, уже вписанным в бюджет 2020 года, требуется дополнительно 5 млрд.

Вопрос фиансирования остро встал после прошлой снежной зимы. Было закуплено порядка 470 единиц уборочной техники. Кроме того, снова начал на официальном уровне обсуждаться вопрос использования реагентов.