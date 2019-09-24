Под осенний призыв в Петербурге могут попасть 2600 человек

Штаб Западного военного округа установил для Петербурга нормы призыва в армию на осень 2019 года в 2600 человек. Первая отправка запланирована на 14 октября.

Вопрос призыва обсуждался 24 сентября на заседании городского правительства. 300 человек должны иметь военно-учетную специальность, в режимные военные части направят не менее 60%. При этом комиссии примут решения по 57 гражданам о направлении на альтернативную службу.

В ходе весеннего периода в Петербурге было призвано 2980 человек. При этом оповестить удалось 18236 человек, 89,4% от плана. В связи с уклонением от службы в правоохранительные органы направлены 26 материалов, один человек осужден.