Спасателям пришлось разбудить барсука, чтобы достать его из колодца в Никольском

Волонтёры из отряда «Кошкиспас» рассказали о спасении барсука в Гатчинском районе Ленинградской области. Пост опубликован в соцсетях 24 сентября в виде сказки.

Из рассказа ясно, что зверек два дня назад упал в колодец в Никольском. Выбраться не смог и уже было смирился со своей судьбой.

«Барсук потянулся и, не удержавшись, свалился на дно ямы. Прослойка жира не дала ему удариться больно. Барсук еще раз пересчитал лягушек. Много. "Буду жить здесь"», – представил логику пленника автор.

Когда волонтёры приехали, чтобы его спасти, животное спало. Проснулось от того, что люди толкали его в бок.

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«Проснулся барсук от того, что кто-то двуногий нещадно тыкал его в бок. Но сон был сильнее, и барсук продолжал спать. Когда на небе стали зажигаться звездочки, двуногие опять стали толкать в бок и кидать веревки. От возмущения барсук спрятал нос между лап, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение. Но хитрые двуногие накинули две петли и вытащили барсука из ямы».

Сразу же барсук начал извиваться, но всё-таки попал в сачок. Оказавшись на свободе, бывший пленник колодца со всех лап побежал прочь.