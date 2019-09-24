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Общество
24.09.2019 10:56
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В Росгвардии поддержали законопроект, заставляющий сотрудников представляться

В Росгвардии не против, чтобы сотрудники называли свой чин и имя в общении с гражданами. Но не везде и не всегда. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Как 24 сентября передает РИА Новости, несмотря на то, что проект поддержали двое заместителей директора Росгвардии Олег Плохой и Сергей Лебедев, его ещё предстоит доработать. Основная проблема в том, что у рядовых сотрудников ведомства больше трёх десятков полномочий. В некоторых ситуациях, например при дежурстве на митингах или в исправительных учреждениях, росгвардейцы не могут рассказывать о себе, но это необходимо в повседневной работе, когда граждане не понимают, полицейский перед ними или росгвардеец. Как уверил Хинштейн, законопроект внесут на рассмотрение Госдумы не позднее конца октября.

В начале сентября 2019 года, по данным «Коммерсанта», к этой идее, как и к предложению наносить на форму бойцов крупный идентификационный номер, в Росгвардии отнеслись негативно: по мнению сотрудников, подобная открытость может нести угрозу силовикам и их семьям.

Общественная дискуссия о том, что росгвардейцев стоит сделать более «различимыми», разгорелась после многочисленных жалоб на жестокие задержания, превышение полномочий и избиения на протестных митингах в Москве в августе 2019 года.

 

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