Под поезд на станции «Площадь Александра Невского» упал первокурсник. Его никто не толкал

«Фонтанке» стали известны подробности трагедии, произошедшей на оранжевой ветке петербургского метро вечером 23 сентября. Погибший под поездом оказался восемнадцатилетним программистом.

Напомним, около 23.00 четвёртая линия метро в Петербурге встала из-за падения человека под поезд. https://www.fontanka.ru/2019/09/23/165/ Вскоре стало понятно, что пострадавший не выжил, его голову и тело доставали из-под вагона по отдельности, а пассажиров поезда выводили через тоннель.

Погибший учился на программиста в Университете имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Первокурсник, судя по странице в соцсетях, вёл замкнутый образ жизни, уделяя много времени просмотру аниме и общению на анонимном имидж-борде «Двач». Он также, как говорят, состоял на врачебном учете в ПНД.

По предварительным данным, под поезд молодого человека никто не толкал.