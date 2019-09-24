Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +8
$ 63.95р
70.28р
11:19 24.09.2019
Расширенный поиск

Происшествия
24.09.2019 10:26
Печать

Экс-депутат Госдумы Глущенко указал, что в убийстве бывшего коллеги депутата Шевченко виновен Кумарин. Его он уже уличал в заказе Старовойтовой

После ознакомления с материалами дела по убийству на Кипре петербургского бизнесмена Шевченко, обвиняемый Глущенко сделал очередное заявление. В письменной форме он вновь показал на Барсукова-Кумарина. Следствие подшило эту мысль, а что с ней делать на суде – непонятно. «Фонтанка» вспомнила, когда начались откровения мастера спорта по боксу СССР международного класса.

Михаил Глущенко
Михаил Глущенко
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

По информации «Фонтанки», на днях закончилось ознакомление обвиняемого Михаила Глущенко с материалами уголовного дела по убийству на Кипре в 2004 году трех россиян, в том числе экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко. После окончания процедуры арестованный написал собственноручное заявление. Оно короткое, абсолютно в жанре автора и, как всегда, резонансное.

По данным «Фонтанки», текст документа содержит предельно простую фабулу – автор точно знает, кто приказал убить на Кипре Вячеслава Шевченко. Причем приказал не ему – Глущенко, а вообще – кому-то. Он, как говорится, даже рядом не стоял с этим безобразием.

Реклама

Исходя из понимания, как Глущенко всегда вел себя на многочисленных следствиях в своей жизни, а особенно в последние годы, не трудно догадаться, какое имя он вывел своей рукой. Он назвал бывшего своего патрона, лидера когда-то самого мощного «тамбовского» сообщества, Владимира Барсукова-Кумарина.

Так что следователь центрального аппарата СК, дислоцирующегося в Петербурге, вынужден приобщить этот лист бумаги к делу, как минимум еще раз передопросить фигуранта, после чего все равно отправить уголовное дело в суд.    

Заметим, что ранее экс-депутат Госдумы Глущенко обвинил того же Барсукова-Кумарина в заказе на убийство Галины Старовойтовой.

В данном контексте можно вспомнить и первые откровения тогда еще известного как Хохол при самом первом его процессуальном задержании в Петербурге. В начале 90-х он был остановлен в Купчино на своей автомашине, из которой сотрудники уголовного розыска вынули гранату и пистолет. После помещения его в Кресты Глущенко инициативно попросился на беседу к тюремному оперативнику. Ему он и заявил, что во время выступлений на чемпионате по боксу в Стамбуле (за что фигурант получил мастера спорта международного класса) его завербовала турецкая разведка, накануне задержания он встретился с иностранным эмиссаром, кто и передал ему оружие. Цель – взорвать Запорожский тракторный завод.

Кстати, в середине 80-х Глущенко приехал в Ленинград уже после того, как был осужден, принудительно лечился в психиатрической больнице в Алма-Ате, откуда, собственно, он родом.          

Уголовное дело по части второй статьи 105 УК – «Умышленное убийство двух и более лиц» возбуждено еще в марте 2009 года, через пять лет после того, как 24 марта 2004 года в частном доме пригорода города Пафос в Республике Кипр были обнаружены тела крупных петербургских бизнесменов Юрия Зорина и Вячеслава Шевченко, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Судя по всему, Зорина и женщину убрали как свидетелей. Само же убийство было совершено вручную, то есть бейсбольными битами и топором, так как киллеры не рискнули провозить через границу огнестрельное оружие, а на Кипре у них не было сообщников, которые могли бы им передать пистолеты.

Данное уголовное дело в 2009 году было присоединено к вымогательству 10 миллионов долларов у семьи уже убитого Шевченко, после того, как Глущенко на несколько дней вернулся в Петербург и был задержан при получении нового паспорта взамен просроченного.

Реклама


В 2012 году Глущенко приговорили к 8 годам именно за вымогательство.  Кстати, первоначально с заявлением обратился брат покойного – Сергей Шевченко. Он и сообщил, что Глущенко требовал от братьев прав на собственность серьезного актива АО «Метрополь», расположенного, как известно, на Садовой, 22. Заметим, что генезис этого конфликта чрезвычайно давний. В 90-е годы Глущенко, будучи одним из главных преступных авторитетов, безусловно, способствовал безопасности бизнеса братьев Шевченко, за что, как и полагается, получал ежемесячную выплату в размере десятков тысяч долларов ежемесячно.

Напомним и о том, что Глущенко и Шевченко вошли в Госдуму второго созыва от ЛДПР в 1995–1999 годах. С разными статусами, но оба находились тогда в окружении, да и в подчинении у будущего «ночного губернатора» Петербурга Барсукова-Кумарина.

Их вынужденной коллегой по парламенту была Галина Старовойтова, убитая подчиненным Глущенко – Юрием Колчиным. За это Колчин уже отсидел шестнадцать из двадцати назначенных лет, попытки получить досрочное освобождение пока провалены. www.fontanka.ru/2018/12/25/042/ фигурант же пошёл на сделку со следствием и в 2015-м получил за убийство Старовойтовой 13 лет. Ещё 4 года присоединили за предыдущий приговор за вымогательство.

Босса всех боссов Барсукова-Кумарина в марте 2019 года приговорили к 24 годам, в апреле ему предъявили убийство Галины Старовойтовой. Причем это обвинение основано исключительно на словах того же Михаила Глущенко.

Сам Хохол же уже десять лет находится в изоляторе ФСБ на Шпалерной улице. И, возможно, его судьба будет аналогична судьбе его бывшего шефа Кумарина. Невзирая на тяжесть сегодня предъявленных преступлений, ввиду сроков давности они оба не могут получить пожизненное лишении свободы. Но по 25 лет могут. Им обоим – за 60 лет.

 

 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Эталон»
      24.09.2019 10:12

      В ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

      Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Петровская Доминанта», который возводится на береговой линии Петровского острова по адресу: Петровская коса, дом 7/2.
      pixabay.com
      24.09.2019 10:06

      Открываем рынки - закрываем риски

      Новые меры поддержки для экспортеров, которые разработал Российский экспортный центр, могут существенно снизить затраты бизнеса при выходе на зарубежные рынки. Речь идет о возможности возврата НДС, а также о страховании задолженности и кредита. РЭЦ обеспечивает предпринимателям предоставление финансовых услуг в короткие сроки.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      23.09.2019 13:48

      21 квартал «Северной долины»: завершены монолитные работы в корпусах 15 очереди

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о завершении монолитных работ в десяти корпусах нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».
      Setl Group
      23.09.2019 11:49

      В ЖК «Солнечный город» откроются еще два супермаркета

      В жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга откроются сразу два супермаркета известных сетей. Для жителей проекта также будет работать новое кафе.
      Пресс-служба ПАО ВТБ
      23.09.2019 11:37

      Программа «Мир без слёз» в Санкт-Петербурге

      19 сентября 2019 года в рамках благотворительной программы «Мир без слёз» детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил от банка ВТБ денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.
      «Аквилон Инвест»
      23.09.2019 10:40

      «Аквилон Инвест» объявил о покупке земельного участка в Невском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» приобрел земельный участок на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Здесь застройщик планирует построить более 90 тысяч кв.м. недвижимости в сегменте «комфорт».
      Предоставлено организационным комитетом Форума LSI
      23.09.2019 10:00

      Вопросы лекарственной и продовольственной безопасности обсудят в Петербурге

      7-8 ноября 2019 года Санкт-Петербург примет ведущих специалистов в области медицины и фармацевтики на одном из самых значимых мероприятий отрасли: IХ ЕЖЕГОДНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПАРТНЕРИНГ- ФОРУМЕ «Life Sciences Invest. Partnering Russia» (16+).
      ГК “Арсенал-Недвижимость”
      20.09.2019 19:00

      ЖК «Ариосто» вошёл в ТОП-100 лучших жилых комплексов России

      ЖК «Ариосто», располагающийся в Приморском районе Санкт-Петербурга, стал победителем в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» по версии Urban Awards.
      Glorax Development
      20.09.2019 15:37

      Glorax Development одержала победу в премии PROESTATE&TOBY AWARDS

      Вчера в Москве были объявлены победители профессиональной премии PROESTATE&TOBY AWARDS 2019, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли на международном уровне.
      Антон Сайганов
      20.09.2019 14:58

      Антон Сайганов открывает объединение «Молодые Инженеры»

      Петербургский предприниматель и основатель компаний «Все Инженеры» и «Септик78», а также участник конкурса «Молодые Миллионеры» открывает всероссийское объединение «Молодые Инженеры». Проект должен объединить молодых предпринимателей из России, которые занимаются бизнесом в сфере инженерного дела.
      pixabay.com
      20.09.2019 14:48

      УК «Профсервис» за 9 месяцев сократила долг перед ГУП ТЭК СПб на 30%

      Управляющая компания «Профсервис», обслуживающая жителей Московского района Санкт-Петербурга, за девять месяцев 2019 года сократила задолженность перед ГУП ТЭК СПб на 30% с 130077000 рублей (на 01.01.2019) до 93062000 (на 01.09.2019).
      Фото: пресс-служба компании «Ситилинк»
      20.09.2019 14:29

      «Ситилинк» открывает новый магазин в Санкт-Петербурге и подводит промежуточные итоги работы

      Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, развивает в Санкт-Петербурге сеть своих магазинов. В ТЦ «Платформа», расположенном по адресу: проспект Науки, дом 19, корпус 3, открылся девятый магазин компании, площадью свыше 600 кв. м.