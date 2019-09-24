Экс-депутат Госдумы Глущенко указал, что в убийстве бывшего коллеги депутата Шевченко виновен Кумарин. Его он уже уличал в заказе Старовойтовой

После ознакомления с материалами дела по убийству на Кипре петербургского бизнесмена Шевченко, обвиняемый Глущенко сделал очередное заявление. В письменной форме он вновь показал на Барсукова-Кумарина. Следствие подшило эту мысль, а что с ней делать на суде – непонятно. «Фонтанка» вспомнила, когда начались откровения мастера спорта по боксу СССР международного класса.

По информации «Фонтанки», на днях закончилось ознакомление обвиняемого Михаила Глущенко с материалами уголовного дела по убийству на Кипре в 2004 году трех россиян, в том числе экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко. После окончания процедуры арестованный написал собственноручное заявление. Оно короткое, абсолютно в жанре автора и, как всегда, резонансное.

По данным «Фонтанки», текст документа содержит предельно простую фабулу – автор точно знает, кто приказал убить на Кипре Вячеслава Шевченко. Причем приказал не ему – Глущенко, а вообще – кому-то. Он, как говорится, даже рядом не стоял с этим безобразием.

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Исходя из понимания, как Глущенко всегда вел себя на многочисленных следствиях в своей жизни, а особенно в последние годы, не трудно догадаться, какое имя он вывел своей рукой. Он назвал бывшего своего патрона, лидера когда-то самого мощного «тамбовского» сообщества, Владимира Барсукова-Кумарина.

Так что следователь центрального аппарата СК, дислоцирующегося в Петербурге, вынужден приобщить этот лист бумаги к делу, как минимум еще раз передопросить фигуранта, после чего все равно отправить уголовное дело в суд.

Заметим, что ранее экс-депутат Госдумы Глущенко обвинил того же Барсукова-Кумарина в заказе на убийство Галины Старовойтовой.

В данном контексте можно вспомнить и первые откровения тогда еще известного как Хохол при самом первом его процессуальном задержании в Петербурге. В начале 90-х он был остановлен в Купчино на своей автомашине, из которой сотрудники уголовного розыска вынули гранату и пистолет. После помещения его в Кресты Глущенко инициативно попросился на беседу к тюремному оперативнику. Ему он и заявил, что во время выступлений на чемпионате по боксу в Стамбуле (за что фигурант получил мастера спорта международного класса) его завербовала турецкая разведка, накануне задержания он встретился с иностранным эмиссаром, кто и передал ему оружие. Цель – взорвать Запорожский тракторный завод.

Кстати, в середине 80-х Глущенко приехал в Ленинград уже после того, как был осужден, принудительно лечился в психиатрической больнице в Алма-Ате, откуда, собственно, он родом.

Уголовное дело по части второй статьи 105 УК – «Умышленное убийство двух и более лиц» возбуждено еще в марте 2009 года, через пять лет после того, как 24 марта 2004 года в частном доме пригорода города Пафос в Республике Кипр были обнаружены тела крупных петербургских бизнесменов Юрия Зорина и Вячеслава Шевченко, а также переводчицы Валентины Третьяковой. Судя по всему, Зорина и женщину убрали как свидетелей. Само же убийство было совершено вручную, то есть бейсбольными битами и топором, так как киллеры не рискнули провозить через границу огнестрельное оружие, а на Кипре у них не было сообщников, которые могли бы им передать пистолеты.

Данное уголовное дело в 2009 году было присоединено к вымогательству 10 миллионов долларов у семьи уже убитого Шевченко, после того, как Глущенко на несколько дней вернулся в Петербург и был задержан при получении нового паспорта взамен просроченного.

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В 2012 году Глущенко приговорили к 8 годам именно за вымогательство. Кстати, первоначально с заявлением обратился брат покойного – Сергей Шевченко. Он и сообщил, что Глущенко требовал от братьев прав на собственность серьезного актива АО «Метрополь», расположенного, как известно, на Садовой, 22. Заметим, что генезис этого конфликта чрезвычайно давний. В 90-е годы Глущенко, будучи одним из главных преступных авторитетов, безусловно, способствовал безопасности бизнеса братьев Шевченко, за что, как и полагается, получал ежемесячную выплату в размере десятков тысяч долларов ежемесячно.

Напомним и о том, что Глущенко и Шевченко вошли в Госдуму второго созыва от ЛДПР в 1995–1999 годах. С разными статусами, но оба находились тогда в окружении, да и в подчинении у будущего «ночного губернатора» Петербурга Барсукова-Кумарина.

Их вынужденной коллегой по парламенту была Галина Старовойтова, убитая подчиненным Глущенко – Юрием Колчиным. За это Колчин уже отсидел шестнадцать из двадцати назначенных лет, попытки получить досрочное освобождение пока провалены. www.fontanka.ru/2018/12/25/042/ фигурант же пошёл на сделку со следствием и в 2015-м получил за убийство Старовойтовой 13 лет. Ещё 4 года присоединили за предыдущий приговор за вымогательство.

Босса всех боссов Барсукова-Кумарина в марте 2019 года приговорили к 24 годам, в апреле ему предъявили убийство Галины Старовойтовой. Причем это обвинение основано исключительно на словах того же Михаила Глущенко.

Сам Хохол же уже десять лет находится в изоляторе ФСБ на Шпалерной улице. И, возможно, его судьба будет аналогична судьбе его бывшего шефа Кумарина. Невзирая на тяжесть сегодня предъявленных преступлений, ввиду сроков давности они оба не могут получить пожизненное лишении свободы. Но по 25 лет могут. Им обоим – за 60 лет.