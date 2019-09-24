В ЖК «Петровская Доминанта» от «Эталон ЛенСпецСМУ» завершены свайные работы

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Петровская Доминанта», который возводится на береговой линии Петровского острова по адресу: Петровская коса, дом 7/2.

Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком строительства. На сегодняшний день завершены работы по забивке свай. Шпунтовое ограждение погружено на 100%. На объекте смонтировано 3 башенных крана.

В корпусе А, расположенном вдоль Петровской косы, проводится разработка котлована. В корпусе B, который имеет ярко выраженную силуэтность характерную для голландской архитектуры, фундамент выполнен на 70%, а стены цокольного этажа на 60%. В блоке В3 выполняется бетонная подготовка и гидроизоляция. Корпус Б, фасады которого выходят на Малую Неву, начинает набирать высоту. Монолитный каркас жилого дома возведен до уровня 3-го этажа.

Новый комплекс бизнес-класса будет расположен на живописном берегу Петровского острова. Согласно проекту, на Петровской косе появятся три жилых корпуса высотой 7 и 9-этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей. В комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта» запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м.

Завершение строительства ЖК «Петровская Доминанта» запланировано на IV квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/