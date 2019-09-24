Возврат дела Серебренникова в прокуратуру обжалован
Сторона государственного обвинения не согласилась с решением https://www.fontanka.ru/2019/09/11/029 Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» в связи с «неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении».
«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», – сообщили 24 сентября ТАСС в столичном суде.
Ранее обвинение настаивало на том, что возврат дела «незаконный». «Сторона обвинения находится в недоумении», – заметил прокурор Олег Лавров.
Суд посчитал 11 сентября, что в обвинительном заключении содержатся «неустранимые нарушения».
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судят руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум. 11 сентября Мещанский суд вернул дело в прокуратуру, отменив при этом подписку о невыезде Кирилла Серебренникова и других фигурантов.