Возврат дела Серебренникова в прокуратуру обжалован

Сторона государственного обвинения не согласилась с решением https://www.fontanka.ru/2019/09/11/029 Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» в связи с «неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении».

«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», – сообщили 24 сентября ТАСС в столичном суде.

Ранее обвинение настаивало на том, что возврат дела «незаконный». «Сторона обвинения находится в недоумении», – заметил прокурор Олег Лавров.

Суд посчитал 11 сентября, что в обвинительном заключении содержатся «неустранимые нарушения».

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