Петербуржцы называют любимые бренды. «Фонтанка» уже формирует шорт-листы городской премии «Признание и Влияние»

В рамках городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние» набирает обороты этап выдвижения читателями своих претендентов. В оргкомитет премии уже поступили сотни предложений и заявок с названиями лучших, по мнению горожан, представителей бизнеса и организаций в таких номинациях как «Банки», «Вузы», «Общественное и культурное пространство», «Кондитерские и кофейни», «Аптеки» и других. Всего в конкурсе 12 номинаций.

Этап выдвижения, напоминает оргкомитет, продлится до 16 октября. В этот период любой петербуржец может назвать свои любимые городские бренды. Участвовать в выдвижении могут также представители бизнеса. Сделать это надо на специальной странице сайта городской премии «Фонтанка.ру – Признание и Влияние». После формирования шорт-листов в каждой из номинаций, у вас появится возможность проголосовать за лучших.

В декабре «Фонтанка» объявит и наградит победителей.