«Хакер» Андрей Тюрин признал вину в крупнейшей краже персональных данных в суде США

Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена признал себя виновным в краже персональных данных у более чем 80 миллионов клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co, а также других финансовых структур США. Об этом во вторник, 24 сентября, со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает «Интерфакс».

Тюрина обвиняют в похищении данных у 12 финансовых организаций, в том числе у Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. По версии обвинения, сообщники изобличённого гражданина РФ использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем. Отмечается, что 36-летний россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка.

Андрей Тюрин был арестован в 2018 году в Грузии и экстрадирован в США https://www.fontanka.ru/2018/09/08/009/ . О готовности пойти на сделку со следствием сообщалось в середине сентября 2019 года. По данным Bloomberg, благодаря сделке с обвинением прокуроры будут требовать для Тюрина всего 15-20 лет тюрьмы. Однако окончательное решение будет принимать судья.

В последние годы США активно борются с «русскими хакерами». В начале 2019 года власти США предъявили заочные обвинения в электронном мошенничестве и проникновении в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам нескольким гражданам Соединенных Штатов, России и Украины. В конце января задержанный в Таиланде за киберпреступления россиянин Андрей Богданов добровольно согласился на экстрадицию в США, где ему грозит до 50 лет лишения свободы. До этого из Чехии в Америку отправился Евгений Никулин, а из Испании — Петр Левашов.