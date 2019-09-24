Охота на уток на Новоладожском канале закончилась огнестрельным в руку. Лодку неудачно качнуло волной

Охота на уток двух жителей деревни Новое Девяткино закончилась больницей для одного из них. В момент выстрела надувную лодку «Антей 380» внезапно качнуло волной: пуля 12 калибра попала не в птиц.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 23 сентября скорая помощь Новой Ладоги приняла пациента с огнестрельным ранением правого предплечья. Мужчину 57 лет доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Охотника случайно ранил его товарищ по имени Станислав, с которым они поехали стрелять птиц на Новоладожский канал.

У любителей уток изъяли два ружья «ИЖ-27» и «Бекас 12М» и полсотни патронов. Виновник произошедшего рассказывает детали поездки в отделе полиции.