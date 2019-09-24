«Потребовалась доработка». Роскосмос отложил пуск коммерческих спутников на ракете «Протон-М»

Госкорпорация «Роскосмос» приняла решение о переносе пуска ракеты-носителя «Протон-М» с коммерческими спутниками на борту. Об этом во вторник 24 сентября сообщает РИА Новости.

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком («Бриз-М». – Прим. ред.)», — сказали в ведомстве Дмитрия Рогозина за неделю до запланированного на 30 сентября старта.

Новая дата пуска будет объявлена дополнительно. Нынешний перенос вывода на орбиту французского телекоммуникационного спутника Eutelsat 5 West B вместе с американским аппаратом MEV-1далеко не первый. В октябре 2016 года сообщалось, что запуск состоится в IV квартале 2018 года. В мае 2019 в качестве даты запуска называли уже III квартал 2019 года.

В конце июля ракета-носитель «Протон-М», предназначенная для пуска, была доставлена с ракетно-космического завода Центра имени М. В. Хруничева на космодром Байконур.

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Первый запуск комплекса «Протон-М» – «Бриз-М» состоялся в апреле 2001 года. За 18 лет тяжёлая ракета, которая обеспечивает выведение на геопереходную орбиту полезной нагрузки массой свыше 6 тонн, а непосредственно на геостационарную орбиту – до 3,3 тонны, успешно стартовала с Земли десятки раз.

В 2019-м уже было произведено три успешных пуска «Протон-М». Ещё три запуска должны состояться до конца года. «Протоны» постепенно уходят в прошлое. Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева рассказал, что осталось изготовить всего одиннадцать ракет-носителей «Протон». Четыре уже в работе. Остальные закончат в течение 2020-2021 годов. Предполагается, что на замену этой тяжёлой ракете придёт новая ракета «Ангара», которую разрабатывают с 1995 года.