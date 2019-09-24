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Технологии
24.09.2019 09:39
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Facebook хочет управлять компьютерами силой мысли

Компания готова заплатить до миллиарда долларов за стартап, обещающий такое господство. Социальная сеть хочет приобрести компанию CTRL-Labs, разрабатывающую программное обеспечение, позволяющее людям управлять компьютерами с помощью разума.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg, сумма сделки может составить от 500 млн долларов до 1 млрд.

Facebook, возможно, привлекла предыдущая разработка CTRL-Labs — браслет, который считывает сигналы, поступающие от мозга человека к руке. Это позволяет человеку печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, постукивая пальцами по столешнице. Компания уже заявляла о планах распространить действие своих технологий на смартфоны.

Подобные технологии могут со временем стать важной частью таких продуктов, как очки дополненной реальности, используя которые человек может захотеть управлять компьютером без использования кнопок или клавиатуры, отмечает Bloomberg.

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Facebook активно развивает технологии дополненной реальности. В 2017 г. компания говорила о намерении создать интерфейс, который мог бы позволить превращать мысли в текст на экране компьютера, отслеживая сигналы мозга.

 

 

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