Моё кунг-фу сильнее твоего. Граждане Китая устроили дебош в кафе на Васильевском острове

Очередной массовой дракой отметилось начало недели в Петербурге. На сей раз воевали друг с другом представители восточной культуры. Пострадали только мебель и посуда в кафе.

По данным «Фонтанки», 23 сентября около десяти вечера в полицию заявили о групповой драке в кафе «Макао» на Васильевском острове. В обеденной зоне заведения на Кораблестроителей, 30, громко повздорили иностранцы.

Когда сотрудники правопорядка приехали на место, показательное кунг-фу уже закончилось, однако в кафе царил бардак – посуда была побита, а мебель испорчена. Следов побоев ни на одном из граждан Поднебесной не нашлось, полицейским они сообщили, что уже помирились и претензий друг к другу не имеют.

Тем не менее в отдел полиции с ветерком прокатились две женщины и пять мужчин. Всем от 24 до 38 лет, в Россию приехали с целью учёбы или работы. У иностранцев взяли отпечатки и составили на них административные протоколы о мелком хулиганстве.

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Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего

Это уже третья групповая драка с участием иностранцев за сентябрь. Первая была на Садовой. Там пострадали граждане Таджикистана. Вторая произошла в минувшие выходные на проспекте Славы. У ещё не открывшейся станции метро сошлись приезжие из Азербайджана и уроженцы Дагестана.