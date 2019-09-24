Мэр городка в Самарской области сложил полномочия, а на следующий день его нашли в комнате с ранением в грудь

Врачи борются за жизнь бывшего главы города Новокуйбышевска Владимира Фомина. Его нашли в собственном доме с ранением груди. Вчера он сложил полномочия в связи с состоянием здоровья.

Как сообщает издание 63.ru, Фомин написал заявление о досрочном сложении полномочий главы города по собственному желанию. Он пояснил, что у него проблемы со здоровьем, поэтому он не может продолжать работать на этом посту. 23 сентября депутаты утвердили на посту исполняющего обязанности.

А 24 сентября следователям пришлось выяснять обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал бывший глава Новокуйбышевска.

По мнению правоохранительных органов, ранение, вероятно, не носило случайный характер.