Куда звонить, если отопительный период начался, а батареи все равно холодные?

Петербург 24 сентября из режима периодического протапливания переходит к полноценному отопительному сезону. И если до сих пор в обязательном порядке тепло давали в школы и детские садики, то с этого дня у любого жителя города есть основания жаловаться, если он все еще мерзнет дома.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

С 23 сентября в жилищном комитете и во всех районных администрациях Петербурга на базе жилищных агентств началась работа телефонов горячих линий по вопросам отопления квартир.

В жилком можно звонить с 9:00 до 21:00 по телефону 710-44-54.

В жилищные агентства — круглосуточно. Телефоны по районам:

ГКУ ЖА Адмиралтейского района: 409-71-21

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ГКУ ЖА Василеостровского района: 323-20-38

ГКУ ЖА Выборгского района: 417-66-58

ГКУ ЖА Калининского района: 542-26-18

ГКУ ЖА Кировского района: 252-25-64 (с 9:00 до 18:00) и 252-65-23 (с 18:00 до 9:00)

ГКУ ЖА Колпинского района: 461-78-51

ГКУ ЖА Красногвардейского района: 241-59-96

ГКУ ЖА Красносельского района: 241-38-03

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ГКУ ЖА Кронштадтского района: 435-01-24 (с 9:00 до 18:00), 435-33-96 (круглосуточно), 246-20-22 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Курортного района 437-07-74 (с 9:00 до 18:00), 437-37-00 (г. Сестрорецк, круглосуточно), 433-81-40 (г. Зеленогорск, с 9:00 до 18:00)

ГКУ ЖА Московского района: 241-36-65

ГКУ ЖА Невского района: 412-33-37 (круглосуточно), 242-39-27 (с 9:00 до 18:00)

ГКУ ЖА Петроградского района: 241-22-22

ГКУ ЖА Петродворцового района: 409-72-75

ГКУ ЖА Приморского района: 576-46-29

ГКУ ЖА Пушкинского района: 241-39-81 (с 9:00 до 18:00), 241-39-80 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Фрунзенского района: 576-53-49

ГКУ ЖА Центрального района: 273-15-82 (с 9:00 до 18:00), 272-11-44 (с 18:00 до 9:00).

Кроме того, можно связаться с диспетчерской службой управляющей организации. Если вы с ней еще не знакомы, пользуйтесь порталами «Наш Санкт-Петербург» или «Реформа ЖКХ». В поисковой строке надо указать адрес дома и таким образом узнать свою управляющую компанию.

Жаловаться на холодные батареи можно в Городской мониторинговый центр по телефону 004.