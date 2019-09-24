Маленькому сердцу нужна помощь

Аймисей родилась под присмотром врачей центра Алмазова – у девочки сложный порок сердца, оно расположено справа. Медики приняли решение не предпринимать никаких действий, поскольку риск слишком велик. Но ухудшающееся состояние девочки заставило родителей искать пути решения. Помочь взялись немецкие врачи. Две операции уже сделаны, необходима ещё одна. Но денег на лечение в семье не осталось.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помочь в сборе средств на сложную коррекцию сердца.

Аймисей Рамазанова, 2 года.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасёт операция. Стоимость 3 350 148 руб.

Аймисей – одна из сестёр-близняшек. Ещё во время беременности скрининг показал, что у одной из девочек порок сердца. Появились сёстры на свет под пристальным вниманием врачей перинатального центра им. В.А. Алмазова. Аймисей практически сразу перевели в кардиохирургическое отделение, где сделали полное обследование.

Врачи поставили диагноз: правосформированное, праворасположенное сердце, корригированная транспозиция магистральных артерий сердца, дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное окно. Говоря простым языком, сердце Аймисей сформировано не с той стороны, кроме того, все кровеносные сосуды расположены зеркально.

Через некоторое время сестёр-близняшек выписали домой. Со временем родители стали замечать, что Аймисей быстро устаёт, часто синеет, у неё появилась отдышка, очень медленно набирает вес. При очередном обследовании врачи приняли решение: риск оперативного лечения превышает риск естественного течения порока. То есть, по мнению медиков, делать операцию было опаснее, чем оставить всё, как есть.

Но родители не могли наблюдать, как угасает их ребёнок, поэтому обратились за помощью к зарубежным специалистам. В Немецком кардиологическом Центре в Берлине Аймисей сделали две сложные операции на открытом сердце по коррекции порока.

Сейчас девочке необходимо провести ещё одну – последнюю. Врачи должны сделать двойное переключение для возврата желудочков и артерий в правильное положение. После этого жизнь Аймисей войдёт в нормальное русло: она сможет жить и развиваться, как все обычные дети.

Однако стоимость лечения очень высока – более 3 миллионов рублей. Для семьи, в которой уже иссякли финансовые возможности, такая сумма неподъёмна. Поэтому родители Аймисей вынуждены обратиться за помощью.

О том, как помочь Аймисей, можно узнать на странице девочки на сайте БФ «Алёша».