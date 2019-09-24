Не только ремонт, но и аварии. На въезде в город КАД встала в многокилометровую пробку

Если в понедельник время, потраченное на пересечение участка КАД в районе поворота на Дорогу жизни, составляло полчаса https://www.fontanka.ru/2019/09/23/044/, то во вторник, 24 сентября, больше часа. В сообществе «ДТП и ЧП» пишут об аварии.

«Утро.. рассвет.. авария на внутренней стороне КАД, напротив Мурино. Обсуждают, мёрзнут и удивляются «завтраку всмяточку». Пробка несколько километров», - пишет пользователь Анютка.

На фото видно, что в аварии пострадали два автомобиля синего цвета. Причем у одного багажник буквально вдавлен в центр корпуса.

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Дорожную обстановку осложняет и сужение в этом месте КАД до двух полос из-за ремонта. С 23 сентября закрыты две полосы внутреннего кольца от развязки с Рябовским до поворота с Колтушского шоссе. На оставшейся половине трассы скорость движения снижена до 50 км/ч. Ограничения снимут к пятнице, 27 сентября.