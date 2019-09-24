«Коммерсант»: Владельцы готовы расстаться с Qiwi

Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу. Возможно компанию будут продавать по частям.

По данным источников газеты «Коммерсант», сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким хотят выйти из бизнеса полностью. И если не удастся продать компанию целиком, то её разделят и сначала продадут проект рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

О продаже компании заговорили около полугода назад. В пресс-службе Qiwi заявили, что группа ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов о продаже Рокетбанка, но раскрывать детали не стали.

При этом недавно компания сообщила, что убыток Qiwi от цифрового банка за первое полугодие составил 1 млрд рублей.

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Однако это не мешает, например, как говорят, «Билайну» интересоваться Рокетбанком.